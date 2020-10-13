В Роспотребнадзоре назвали противопоказания для вакцинации от COVID-19

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали во вторник, 13 октября, что является противопоказанием для введения вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения — прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Роспотребнадзоре добавили, что при нетяжелых формах ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Также к противопоказаниям относятся первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.

9 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у нее появились антитела к коронавирусной инфекции после введения этой вакцины, передает RT.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Российский лидер выразил уверенность, что скоро в стране появится третья вакцина от этой инфекции.

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