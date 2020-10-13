Эдгард Запашный оценил шансы Гассиева на победу в бою с Джонсоном

Если экс-чемпион мира по версии IBF (2016–2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе Мурат Гассиев «не будет эмоционировать», то он сможет победить американского боксера Кевина Джонсона, заявил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Его слова во вторник, 13 октября, приводит РЕН ТВ.

«Я бы на месте Мурата, наверное, вел бы себя так, как вел себя с ним Усик, когда он его просто-напросто перебивал и не давал ему возможности засадить в себя. По всем показателям убежден, что если Мурат не будет эмоционировать, то он спокойно выиграет», — сказал он.

Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 31 октября. Он поборется за титул WBA International с бывшим претендентом на титул чемпиона мира — американцем Джонсоном. Бой пройдет в Сочи. Состав и мейн-кард сейчас формируются.

8 октября россиянин заявил, что положительно оценивает свое состояние перед возвращением на ринг. Он отметил, что его пауза в спорте затянулась, он не выступал больше двух лет.

Гассиев рассказал, что готовится к поединку в хорошем настроении. Он добавил, что сейчас испытывает «голод до побед».