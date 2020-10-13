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Минфин исключил введение в России налога на бездетность

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Министерство финансов России не планирует вводить в стране налог на бездетность, сообщает 12 октября «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», — заявили в министерстве.

Ранее в понедельник председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила облагать бездетных россиян налогом в размере 300–500 рублей в месяц.

По ее словам, реализация данной инициативы необходима для того, чтобы повысить рождаемость в РФ, которая находится в «демографической яме». При этом Буцкая сослалась на опыт СССР, в котором взымался подобный налог.

25 сентября общероссийское движение «Сильная Россия» обратилось в Госдуму с предложением не рассматривать бездетных кандидатов на государственный должности.

Авторы объяснили это тем, что чиновники должны быть примером для всех россиян в вопросе повышения уровня рождаемости и укрепления института семьи.

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