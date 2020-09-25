В России предложили не рассматривать бездетных кандидатов на госдолжности

Общероссийское движение «Сильная Россия» обратилось в Госдуму с предложением не рассматривать бездетных кандидатов на государственный должности. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации.

«Действующими нормативно-правовыми актами установлено значительное число требований к государственным чиновникам различного ранга. Тут и обязательная служба в армии, и отсутствие иностранного гражданства, и целый ряд других ограничений. Мы считаем необходимым дополнить этот перечень обязательным наличием у кандидатов на государственные должности хотя бы одного ребенка», — цитирует пресс-служба руководителя центрального исполкома движения Романа Шкурлатова.

Авторы инициативы отмечают, что чиновники должны быть примером для всех граждан России в вопросе повышения уровня рождаемости и укрепления института семьи.

Кроме того, по их мнению, родительство всегда положительно сказывается на личных и профессиональных качествах руководителя.

«Безусловно, предлагаемая норма ни в коем случае не должна быть дискриминационной по отношению к людям, которые не могут иметь детей по медицинским показателям или в силу других объективных ситуаций, связанных с физиологией и репродуктивной функцией организма», — добавили в пресс-службе.

В начале августа стало известно, что вакансии на должность государственного служащего за последний год стали интересовать россиян в два раза больше.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что чиновники должны служить государству, то есть народу и жизнь людей на госслужбе похожа на существование в «стеклянной комнате», когда видны любые действия, пишет «Газета.ру».