Жительнице Пушкино предъявили обвинение в убийстве ребенка

Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве четырехлетнего ребенка жительнице подмосковного Пушкино. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, 43-летняя женщина убила своего сына 11 октября в собственной квартире, повесив его. Тело мальчика обнаружил отец, когда вернулся домой после прогулки с дочерьми. Он вызвал скорую помощь, но медики констатировали смерть ребенка. Женщину задержали.

Известно, что она осталась с самым младшим сыном одна в квартире, когда муж ушел на прогулку с другими детьми. Четырехлетний мальчик должен был выполнить задание для детского сада и выучить стишок, а мать пыталась ему помочь.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Расследование взято на контроль прокуратурой Московской области, пишет сайт aif.ru.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и допросили жительницу Пушкино. Полицейским женщина объяснить причины своего поступка не смогла. В ближайшее время ее отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, отмечает телеканал «360». Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемой под стражу, пишет РИАМО.

Известно, что женщина вместе с мужем воспитывала четверых детей и работала учительницей английского языка. Проверяется информация о том, что она наблюдалась у психиатра. Как пишет РЕН ТВ, женщина не раз лечилась от шизофрении. Последний приступ произошел у нее восемь лет назад: тогда она бросалась на детей с ножом. Тогда, по словам соседей, ее поставили в полиции на учет, но спустя два года сняли с него. Директора школы, в которой работала обвиняемая, уже вызвали в прокуратуру. Учреждению предстоит проверка. По словам экспертов, человек с таким заболеванием всегда должен находиться под наблюдением врачей, и уж тем более его нельзя было допускать к работе с детьми.

Как рассказала сайту kp.ru двоюродная сестра обвиняемой Ольга Зобкова, после третьих родов женщина стала «сама не своя», у нее появилась одержимость похудением, она говорила, что ненавидит свое тело и что «это всё дети виноваты, что от родов она стала такой жирной». Она добавила: «Муж масла в огонь подливал: попрекал ее полнотой. Сам-то он спортсмен: ни одного лишнего килограмма». Как заявил супруг, «она сама жить не хотела, и впервые призналась, что иногда ей в голову приходят мысли об убийстве детей». После выписки из психиатрической клиники в 2012 году эти мысли пропали, но идею похудеть она не оставляла. И тогда выяснилось, что она беременна в четвертый раз. Женщина не хотела рожать, но муж был категорически против аборта.

По словам подруги обвиняемой Светланы Некрасовой, она очень ревновала своего мужа, «ей любовницы на каждом столбу мерещились», и она очень боялась остаться одна с четырьмя детьми. В августе этого года она призналась, что не хочет жить. Они вместе посетили врача, который выписал ей антидепрессанты.

На допросе 12 октября женщина призналась, что в тот день хотела покончить с собой, а ребенка убила спонтанно. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Ее супруг после случившегося отказывается общаться с журналистами. Вместе со старшими детьми он переехал жить к родственникам.