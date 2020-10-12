Назван самый переоцененный футболист в истории

Датский портал Ace Football на основе опроса 6121 европейского болельщика составил список самых переоцененных футболистов в истории.

Рейтинг появился в начале октября на сайте издания.

Первое место, согласно исследованию, занял бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. Его самым переоцененным назвали 23,5% опрошенных фанатов.

На втором месте с показателем в 22% оказался французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Замкнул тройку антирейтинга трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (20%).

В топ-5 самых переоцененных футболистов попали также форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона (19% и 18% соответственно).

1 октября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучшего футболиста сезона-2019/20. Награда досталась польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовски.