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УЕФА назвал лучшего игрока сезона-2019/20

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Польский нападающий германского футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовский признан лучшим игроком сезона-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония вручения наград прошла в Женеве в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, говорится 1 октября на сайте союза.

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Соперниками Левандовского были немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер и бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Также Левандовский признан лучшим нападающим Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 Левандовский в 47 встречах забил 55 голов, в том числе 15 в розыгрыше Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» он стал победителем турнира, а также чемпионата и Кубка Германии. Во всех турнирах стал лучшим бомбардиром.

В апреле портал BeSoccer совместно с ProFootballDB представил рейтинг лучших футболистов ХХI века. Первое место в нем занял форвард «Барселоны» Лионель Месси. Левандовский занял девятое место.

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