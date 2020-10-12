Пассажирка автобуса рассказала о минутах перед стрельбой в Нижегородской области

Подруга пожилой женщины, раненной в Бору Нижегородской области, 12 октября рассказала телеканалу РЕН ТВ о том, как началась стрельба.

По словам женщины, одной из пострадавших при стрельбе было 63 года. Она подбежала к автобусу, чтобы задержать его для внука, с которым у нее ранее произошла ссора.

«Я была в этом автобусе. Мы вышли на остановке. И тут она подбегает. А автобус уже закончил посадку. Она бежала и кричала «Стой, стой!». Я тоже закричала (водителю. — Ред.). Он остановился. Тогда бабушка побежала обратно за угол — там у нее дом — и вдруг началась стрельба», — рассказала она.

По словам женщины, нападавший также выстрелил в проходившего мимо мужчину. После этого она забежала в подъезд, упала на колени и дальнейших событий не видела.

Нападение произошло ранее в этот же день. По данным РЕН ТВ, атаку совершил 18-летний Даниил М. Он приехал из Нижнего Новгорода в Бор к своей бабушке. Пенсионерка провожала внука, и между ними произошла ссора. Парень вернулся с ружьем и открыл стрельбу.

На шум вышел сосед, которого юноша застрелил на месте. После этого злоумышленник отправился к автобусной остановке, где убил еще двух человек. В результате нападения погибли три человека.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. В поисках подозреваемого участвуют сотрудники ОМОНа и СОБРа. По предварительным данным, юноша может скрываться на автомобиле Kia. При себе у него могут быть два охотничьих ружья.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.