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Захарова раскрыла подробности переговоров по Карабаху в Москве

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности переговоров глав МИД РФ, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, которые состоялись в Москве 9–10 октября.

По словам дипломата, изначально встреча носила консультативный характер, но после почти 11 часов переговоров удалось согласовать документ, который стал отправной точкой в урегулировании конфликта.

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«В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он еще раз задал вопрос сторонам, всё ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам», — заявила Захарова в понедельник, 12 октября, в эфире телеканала «Россия 1».

Также она рассказала, что участники переговоров несколько раз уходили на перерыв, чтобы обсудить ход урегулирования с Ереваном и Баку, передает RT.

Ранее в понедельник Лавров заявил на встрече в Москве со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном, что договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе соблюдается не в полной мере, боевые действия продолжаются, сообщает телеканал «Звезда».

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако уже после достижения договоренности минобороны Армении сообщило 10 октября об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в субботу азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан, есть жертвы и раненые.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, назвав ее провокацией, а также заявило об обстреле с армянской стороны территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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