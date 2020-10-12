«ВКонтакте» удалось собрать более 15 млн рублей на благотворительность

В ходе проведения благотворительной акции, приуроченной ко дню рождения социальной сети «ВКонтакте», было собрано более 15 млн рублей в помощь тяжелобольным детям. Об этом говорится в пресс-релизе «ВКонтакте», опубликованном в понедельник, 12 октября.

«10 октября «ВКонтакте» отметила день рождения: в честь праздника каждый пользователь мог сделать пожертвование в благотворительный фонд «Подари жизнь». Собрать получилось внушительную сумму — 15 млн рублей. Деньги будут направлены на помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями», — говорится в тексте.

Для сбора пожертвований использовалось виртуальное «Колесо Фортуны», с помощью которого пользователи могли выиграть призы, сделав пожертвование. С помощью акции собрали более 200 тыс. пожертвований.

В лотерее разыгрывались суперпризы на сумму более 1 млрд рублей. Победители получили полгода поездок на «Такси ВКонтакте», LED-телевизор диагональю 85 дюймов, ноутбуки, электросамокаты и другие гаджеты. Эфир с объявлением результатов лотереи вели шоумен Тимур Батрутдинов и блогер Аня Покров. Музыкальным гостем стал певец NILETTO — он исполнил собственные песни, а также представил кавер на хит 2000-х «Бьет по глазам» группы Total.

«Колесо Фортуны» продолжит работать и собирать пожертвования после розыгрыша суперпризов. В нем по-прежнему разыгрываются призы от «ВКонтакте» и партнеров — месяц или три месяца бесплатных поездок на «Такси ВКонтакте», купоны на 4 тыс. рублей на «Еду ВКонтакте», скидки в AliExpress, подписки на онлайн-кинотеатры, сертификаты на путешествия от «Связной Трэвел», уроки в Skyeng, доступ к новым номерам журналов от издательства Condé Nast и многое другое.

Ко Дню защиты детей, 1 июня, «ВКонтакте» предложила аудитории приобрести набор благотворительных стикеров. Все полученные средства перечисляются в фонд «Дом с маяком». Героем набора стал скат Маячок, живущий в аквариуме стационара детского хосписа этого фонда.