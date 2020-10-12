В Армении допустили обращение за военной помощью к России и ОДКБ

Армения может обратиться к России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с запросом о военной помощи. Об этом заявил 12 октября глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.

По его словам, все механизмы могут быть задействованы по необходимости и исходя из договорных обязательств.

Как добавил высокопоставленный дипломат, Армения не намерена срывать перемирие в Нагорном Карабахе. «Мы не собираемся срывать что-то... Мы не должны терять надежду, терять этот шанс», — цитирует министра «РИА Новости».

Он подчеркнул, что военное решение конфликта в Карабахе станет катастрофой для всех, альтернативы политическому урегулированию нет. Военное решение вопроса станет катастрофой для региона, добавил Мнацаканян.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

О прекращении огня Азербайджан и Армения условились 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Обстрелы должны были быть прекращены 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск) в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в НКР и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности от Баку и Еревана стали поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Так, 12 октября в Армении заявили, что ПВО НКР сбили штурмовик СУ-25 в северо-восточном направлении страны. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что в Карабахе присутствуют турецкие F16. В Азербайджане опровергли эту информацию.