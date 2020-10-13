С сербской помощью: Россия близка к выходу на молодежный Евро-2021

Молодежная сборная России находится в шаге от долгожданного попадания на чемпионат Европы – 2021 (U-21). Последний раз наша молодежка выступала на континентальном первенстве в 2013-м. Для этого подопечным Михаила Галактионова необходимо обыграть на выезде сборную Латвии. В первом круге россияне сумели победить в Ростове со счетом 2:0. По мнению опрошенных экспертов, ничего не должно помешать им вновь одолеть прибалтийских соседей и занять первое место в группе. Европейский чемпионат планируется провести с 9 по 26 июня 2021 года в Венгрии и Словении.

Шанс выиграть группу предоставился нашей сборной после поражения Польши от Сербии (0:1). Поляки считались фаворитами, но не смогли взять очки в гостевой встрече. Россияне, в свою очередь, уверенно обыграли Эстонию (4:0). Форвард ЦСКА Федор Чалов забил первые голы в сезоне, а оборона в седьмой раз в нынешнем отборочном цикле сыграла на ноль.

Перед заключительным туром у России 20 очков, у Польши — 16 и матч в запасе. Таким образом, чтобы не оглядываться на конкурентов, нашу команду устроит победа в Риге с любым счетом.

— Всегда хочется, чтобы сборная выиграла, особенно заключительный матч, — заявил «Известиям» бывший тренер молодежки (2008–2010) Игорь Колыванов. — Поляки, проиграв сербам, дали нашей команде отличный шанс занять первое место в группе. Мы однозначно сильнее Латвии, поэтому ждем хорошей игры и красивой победы. Ротация вряд ли будет, всем, кто выйдет, нужно быть в полной боевой готовности. Уверен, ребята помнят матч, когда уступили Польше, поэтому волнение будет присутствовать, но класс наших игроков выше — они должны показать, что уже взрослые. Тем более что многие стремятся в главную команду страны и должны продемонстрировать свои лучшие качества, тогда главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов разберется, кого и когда приглашать.

Латвия пока идет на последнем месте в отборочной группе, набрав четыре очка. Год назад Россия встречалась с ней в Ростове и победила благодаря голам Игоря Дивеева и Наиля Умярова. В том матче команда Михаила Галактионова могла забить и больше, но подвела реализация. В ответной игре надо тщательнее распорядиться своими моментами. Латыши неплохо выступают дома. Они сумели сыграть вничью с Болгарией (0:0) и Сербией (2:2), а Польше уступили с минимальной разницей (0:1).

— Конечно, мы фавориты, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Но футбол — это игра. Если футболисты накануне матча будут рассуждать: «Мы же фавориты», тогда эта ситуация может обернуться для них крахом. В жизни таких моментов уже было предостаточно. Но, думаю, тренерский штаб с этим разберется, к тому же у молодых людей, которые не первый год играют в РПЛ, есть опыт. Они понимают, что может случиться, если отнестись к игре несерьезно. Всё остальное — чисто спортивные моменты. По мастерству мы сильнее, поэтому у меня нет внутри волнения и неуверенности. Мы должны выйти с первого места, у нас всё для этого есть.

Практически все футболисты нынешнего созыва имеют регулярную практику в клубах РПЛ. Основные вратари «Краснодара» и «Спартака» Александр Максименко и Матвей Сафонов (не сыграет с Латвией, так как вызван в национальную сборную) конкурируют за место первого номера. В защите есть армеец Дивеев, динамовец Евгеньев, спартаковец Рассказов, зенитовец Круговой. В полузащите — Обляков (ЦСКА), Уткин («Краснодар»), Лесовой («Динамо»), Умяров, Ломовицкий (оба — «Спартак»). В нападении — Чалов (ЦСКА), Игнатьев («Рубин») Сулейманов («Краснодар»).

— Считаю, что на матч с Латвией в состав нужно ставить лучших игроков, которые подготовлены на сегодняшний день — и с точки зрения физических кондиций, и с точки зрения психологии, — продолжил эксперт. — Менять футболистов нужно только в том случае, если ситуация на поле станет убеждать в том, что надо дать играть другим людям, которые смогут взвинтить темп.

Трансляция матча Латвия–Россия начнется в 17:00 мск. Последний раз молодежка выходила на чемпионат Европы в 2013 году. Тогда поколение Дзагоева, Смолова, Черышева вышло на Евро, но не смогло набрать ни одного очка в «группе смерти» (россияне уступили Испании, Нидерландам и Германии).