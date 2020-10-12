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Шойгу оценил работу войск на учениях «Кавказ-2020»

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Войска в ходе учений «Кавказ-2020» отработали на отлично, сообщил в понедельник, 12 октября, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

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«Созданная коалиционная группировка показала отличные результаты при выполнении задач по разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму», — приводит его слова «РИА Новости».

Стратегические учения «Кавказ-2020» начались в Южном военном округе (ЮВО) 21 сентября. К маневрам были привлечены более 80 тыс. человек. Основные мероприятия проходили на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.

Главными целями учений «Кавказ-2020» являются проверка боевой готовности руководящего состава и органов военного управления ЮВО, повышение уровня взаимодействия войск в ходе задач по сохранению мира и обеспечению военной безопасности, а также проверка готовности Вооруженных сил РФ и государств-партнеров к защите национальных интересов в ходе решения совместных задач.

В частности, в рамках учений военные отработали ведение высокоманевренной обороны с участием мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии, массированную бомбардировку объектов условного противника на полигонах под Астраханью, а также показали эффективную защиту от атаки танков.

25 сентября полигон Капустин Яр посетили президент России Владимир Путин и Шойгу.

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