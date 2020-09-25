Появилось видео отработки артиллерийского огня на учениях «Кавказ-2020»

Военнослужащие отработали ведение высокоманевренной обороны с участием мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

Маневры проходили на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

На опубликованных Минобороны РФ кадрах видно, как военные смогли сдержать натиск танков условного противника.

«В розыгрыше тактического эпизода учения на полигоне «Ашулук» было задействовано более 8 тыс. военнослужащих и около 400 единиц боевой техники», — говорится в сообщении военного ведомства.

Артиллеристы использовали гаубицы «Гвоздика», «Мста-С», «Мста-Б», РСЗО «Град-М», минометы «Сани» и «Поднос», а танки Т-72Б3 показали тактические приемы маневренной обороны со стрельбой из окопов.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили об отработке самолетами Ту-22М3, Су-34, Су-24М Южного военного округа массированной бомбардировки объектов условного противника на полигонах под Астраханью в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020».

21 сентября в Южном военном округе начались стратегические учения «Кавказ-2020». К участию в них привлечены более 80 тыс. человек. Основные маневры пройдут на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, а также на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской.