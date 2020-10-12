Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата
Мир
В НКР заявили о готовности к обмену пленными и телами погибших с Азербайджаном
Мир
ЕС разработал систему движения через границы в условиях пандемии
Мир
Москва и Белград возобновили регулярные рейсы
Общество
Правительство России выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Пожароопасный сезон официально завершился в Ленинградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство сообщило о завершении пожароопасного сезона в Ленинградской области. В регионе установилась дождливая и прохладная погода.

Пожары уничтожили под Ростовом и Воронежем более 130 строений

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства региона, в 2020 году ликвидировано 264 пожара. Общая площадь горения составила 90,4 га. Об этом сообщает телеканал «78».

Средняя площадь одного пожара составила 0,3 га. Сокращения площади горения удалось достигнуть за счет оперативному реагированию пожарных, а также закупке новой техники в рамках проекта «Сохранение лесов». Все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что пожароопасный сезон в некоторых регионах продлится до начала ноября. Высокий риск возгораний отмечается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Центрального федерального округа, в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020