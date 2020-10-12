Пожароопасный сезон официально завершился в Ленинградской области

Правительство сообщило о завершении пожароопасного сезона в Ленинградской области. В регионе установилась дождливая и прохладная погода.

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства региона, в 2020 году ликвидировано 264 пожара. Общая площадь горения составила 90,4 га. Об этом сообщает телеканал «78».

Средняя площадь одного пожара составила 0,3 га. Сокращения площади горения удалось достигнуть за счет оперативному реагированию пожарных, а также закупке новой техники в рамках проекта «Сохранение лесов». Все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что пожароопасный сезон в некоторых регионах продлится до начала ноября. Высокий риск возгораний отмечается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Центрального федерального округа, в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.