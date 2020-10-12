Высокая пожароопасность прогнозируется в некоторых регионах РФ

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что пожароопасный сезон в России продлится примерно до начала ноября. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил ТАСС.

«В Южном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, на юге Центрального федерального округа, в Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, высокая и чрезвычайная пожароопасность прогнозируется. Она выражается именно в пожарах, давно не было дождей», — отметил метеоролог.

Как пояснил Вильфанд, пожароопасные сезоны в России становятся продолжительнее. Они длятся до начала ноября, а не середины сентября, как несколько лет назад и нынешний год это только подтверждает.

8 октября министр лесного комплекса региона Дмитрий Петренев заявил, что основными причинами лесных пожаров стали природные явления, преимущественно грозы, а также человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги. Всего в минувшем сезоне в Приангарье произошло 923 возгорания в лесах. На ликвидацию каждого из трех пожаров, которые возникли в результате разведения костров, было потрачено более 2 млн рублей. Министерство намерено взыскать эти деньги с виновников возгораний.