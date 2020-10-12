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Глава МИД Армении назвал число погибших в Карабахе мирных жителей

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В результате обстрелов со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе погибли 23 мирных жителя. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

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«По состоянию на 10 октября от действий Вооруженных сил Азербайджана и поддерживающих их сил погибли 23 мирных жителя, более сотни жителей получили ранения, из них 81 ― тяжелые», ― сказал он на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции.

Кроме того, Мнацаканян отметил, что в результате боевых действий почти 6 тыс. гражданских объектов были повреждены или уничтожены. Также, по его словам, были полностью разрушены 25 объектов энергетической инфраструктуры, передает ТАСС.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) и подтвердили неизменность формата процесса переговоров.

Однако после достижения договоренности от Баку и Еревана стали поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга. Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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