В МИД РФ пообещали ответить Латвии на выдворение россиянина Норвинда

Россия не оставит без ответа выдворение из Латвии 75-летнего россиянина, подполковника в отставке Владимира Норвинда, имевшего в этой стране постоянный вид на жительство. Об этом в понедельник, 12 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, глава ранее ликвидированного по решению латвийского суда общереспубликанского общества ветеранов был лишен вида на жительство, а затем, несмотря на сердечный приступ, разъединен с семьей. Мужчину депортировали из страны, в которой он жил не одно десятилетие.

«Вызывает крайнее возмущение расправа, учиненная в Риге над пожилым больным человеком. Налицо попрание всех общепринятых морально-этических и гуманитарных норм», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как она добавила, зацикленные на русофобии латвийские власти, крайне предвзято воспринимающие попытки русскоязычной диаспоры отстаивать свое право на сохранение исторической памяти, готовы использовать любые способы для силового подавления инакомыслия и нелояльности в обществе.

«В Риге могут быть уверены, что этот инцидент без последствий оставлен не будет», — подчеркнула Захарова.

10 октября посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией российского гражданина.

Днем ранее Норвинд был выслан из Латвии в Россию. Вначале мужчину препроводили в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем выдворили из страны. Перед своим задержанием Норвинд готовился к операции на сердце.