Глава латвийского общества военных ветеранов Владимир Норвинд выслан в РФ

Российский гражданин, председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд выслан из Латвии в Россию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил латвийский правозащитник Александр Гапоненко в пятницу, 9 октября.

По его словам, Норвинд был задержан латвийскими силовыми органами ранее в этот же день. Вначале он был препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворен из страны.

Также он отметил, что официальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство Норвинда.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на псковского территориального представителя МИД России Александра Иванова сообщило, что Норвинду стало плохо во время транспортировки, и его отправили в рижскую больницу имени Страдыня. Также представитель добавил, что Норвинд перед задержанием готовился к операции на сердце.

Кроме того, Иванов отметил, что в отношении председателя имеется обвинение с латвийской стороны по факту угрозы национальной безопасности, однако на данный момент в Латвии не объяснили, с чем оно связано.

8 октября сообщалось, что Бюро по защите конституции Латвии обвинило Главное управление Генштаба ВС РФ в многократных кибератаках на компьютерные системы страны.