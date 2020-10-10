Посольство РФ осудило депортацию из Латвии российского ветерана

Посольство России в Латвии выразило решительный протест в связи с депортацией российского гражданина, председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимира Норвинда. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на странице в Facebook в субботу, 10 октября.

В диппредставительстве добавили, что Норвинд был выдворен из страны с нарушением всех мыслимых норм этики и здравомыслия, несмотря на резкое ухудшение здоровья в связи с тем, что пожилой мужчина страдает серьезными хроническими заболеваниями.

Кроме того, вопреки общепринятой практике Россия, как страна гражданства, не была поставлена в известность латвийскими властями о намерениях и действиях относительно российского гражданина, а также мотивах его депортации из страны.

9 октября сообщалось, что Владимир Норвинд выслан из Латвии в Россию. Вначале он был препровожден в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворен из страны.

При этом во время транспортировки мужчине стало плохо, и его отправили в рижскую больницу имени Страдыня. Отмечается, что перед своим задержанием Норвинд готовился к операции на сердце.