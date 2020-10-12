Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области

Оперативный штаб Тюменской области продлил режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Заболеваемость составила 707,5 случая на 100 тыс. населения.

С инициативой о продлении режима повышенной готовности выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. По данным оперативного штаба, областной показатель заболеваемости оказался в 1,3 раза меньше, чем в среднем по стране. Однако суточный темп прироста инфицированных составил 1,2. Об этом сообщает портал «Наш город».

С начала пандемии в регионе выявили 10 745 случаев заболевания COVID-19. Рост числа заболевших отмечается в Тюмени и Тобольске, Армизонском, Тюменском и Исетском районах, а также в Голышмановском городском округе.

С начала октября специалисты выполняют до 8,9 тыс. исследований для выявления коронавирусной инфекции.

По состоянию на 12 октября в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 592 новых случая COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможность введения полного локдауна в стране. По его словам, в России выстроена целая система для борьбы с COVID-19, которая показывает эффективность. Подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность лечения.