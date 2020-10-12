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Азербайджан опроверг сообщения Армении о сбитом самолете в Карабахе

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Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны о своем самолете, сбитом в Нагорном Карабахе. В ведомстве назвали его «наглым враньем от безысходности».

«Боевая авиация Азербайджана не применяется, и мы полностью придерживаемся требования гуманитарного перемирия», — сказал «РИА Новости» глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

Ранее 12 октября пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян заявила, что ПВО непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сбила азербайджанский МиГ-25.

Ранее Армения неоднократно сообщала о сбитых азербайджанских самолетах и беспилотников, Азербайджан опровергал все эти заявления.

Утром 12 октября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в Карабахе, несмотря на перемирие.

Соглашение о прекращении огня в регионе было заключено 9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны. Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) следующего дня в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам для скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в НКР и подтвердили неизменность формата процесса переговоров, пишет «Газета.ру».

Однако после достижения договоренности оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Обе стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Ответственность за обострение ситуации они возложили друг на друга.

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