РЖД переведет максимальное число работников на удаленку

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (РЖД) переведет максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы из-за всплеска коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в понедельник, 12 октября, в пресс-службе компании.

Речь идет о работниках, которые не задействованы непосредственно в процессе перевозок, передает «РИА Новости». В общей сложности по стране в режим работы онлайн уйдет около 102 тыс. человек. Ранее РЖД по требованию властей Москвы уже перевела 31% своих сотрудников на удаленку в столице. Теперь в структуре управления ОАО «РЖД» дистанционно трудятся 67% персонала.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом, передает НСН. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

Ранее в понедельник в пресс-службе правительства России сообщили, что кабмин продолжает работу в штатном режиме, информация о переводе сотрудников на удаленную работу не соответствует действительности, сообщает RT.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

С начала эпидемии в России выявлен 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровел 1 024 235 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.