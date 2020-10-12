Россияне стали жаловаться на большие порции еды в турецких отелях

Российские туристы в отсутствие самообслуживания по системе All inclusive в турецких отелях стали жаловаться на большие порции еды. Об этом 12 октября рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, после введения сертификации «Безопасный туризм» все блюда выдаются персоналом отелей из закрытых витрин.

«В залах всё размечено для соблюдения социальной дистанции, соответствующим образом расставлены столы. В ряде отелей стеклянная посуда и металлические приборы заменены пластиковыми», — уточнили на сайте АТОР.

Как добавил Мкртчян, еду видно, но чихать и кашлять на нее не получится, при этом объем порций и количество подходов не ограничено.

«Вы не поверите, но россияне теперь жалуются на то, что им слишком много накладывают еды. Правда, от этого больше страдают те туристы, которые не владеют английским языком и не могут сами объяснить, чего и сколько они хотят съесть», — цитирует его «РИА Новости».

В номерах турецких отелей в обязательном порядке есть флаконы с обеззараживающей жидкостью и комплект одноразовых масок, которые регулярно бесплатно обновляются, отметил Мкртчян.

Турецкая туриндустрия понесла серьезные убытки из-за пандемии коронавируса. Первый после возобновления авиасообщения регулярный рейс из России приземлился в Стамбуле 1 августа. Это был борт авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Москвы.