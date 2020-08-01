Первый рейс из Москвы приземлился в Стамбуле

Первый после возобновления авиасообщения регулярный рейс из России приземлился в Стамбуле. Это борт авиакомпании Turkish Airlines, вылетевший из Москвы.

Самолет отправился из российской столицы в 7:45 мск, передает РЕН ТВ.

Международные перелеты прекратились в конце марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Россияне уже могут улететь в Лондон, Анкару, Стамбул и на остров Занзибар, а с 10 августа к этим направлениям прибавятся три турецких курорта — Анталья, Бодрум и Даламан. Кроме того, с 15 августа возобновится сообщение со Швейцарией.

По данным источников в отрасли, обсуждается возможность открытия авиасообщения между Россией и другими странами с 11 августа, однако окончательное решение по этому поводу пока не принято.