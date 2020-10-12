Площадь природного пожара под Саратовом выросла до 100 га

Площадь природного пожара в районе сел Ершовка и Варыпаевка в Аткарском районе Саратовской области составляет 100 га. С огнем ведут борьбу более 90 человек и 28 единиц техники.

Как рассказал ИА «Взгляд-инфо» замглавы регионального правительства Роман Бусаргин, лес опахан двойной опашкой.

В район возгорания стянули дополнительные силы Министерства природных ресурсов и экологии, туда же прибыли пожарные ГУ МЧС и личный состав областной службы спасения. На место пожара отправили три бульдозера.

Пострадавших в результате случившегося нет, огонь населенным пунктам не угрожает.

Глава района Виктор Елин в свою очередь не исключил, что причиной пожара стал человеческий фактор.

1 октября сообщалось о ликвидации крупного лесного пожара в Аткарском районе Саратовской области. Он начался 28 сентября. Тушение осложнялось труднопроходимой местностью.