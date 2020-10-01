Под Аткарском ликвидировали крупный лесной пожар

В Аткарском районе Саратовской области удалось потушить крупный лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, 1 октября в 7:40 была объявлена ликвидация лесного пожара, который начался 28 сентября. Тушение осложнялось труднопроходимой местностью, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Общая площадь возгорания составила 60 га. Расстояние до ближайшего населенного пункта — 5 км, угрозы населению нет.

В ликвидации пожара участвовали 83 человека и 19 единиц техники.

30 сентября из-за быстро распространяющегося огня в Аткарском районе был введен режим ЧС.

1 октября сообщалось, что природные пожары в Павловском районе под Воронежем уничтожили, согласно предварительным данным, 50 строение (21 жилой, два нежилых дома и 27 построек) на общей площади 3,5 тыс. кв. м.