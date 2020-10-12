Президент Киргизии повторно ввел режим ЧС в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории Бишкека. Об этом сообщает в понедельник, 12 октября, его пресс-служба.

«Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении.

Данное решение обусловлено тем, что парламент страны в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы.

Уточняется, что режим в городе вводится в связи с ситуацией, «сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей» из-за массовых беспорядков в Бишкеке, на период с 20:00 12 октября до 7:00 часов 19 октября.

Согласно указу, в городе будут действовать чрезвычайные меры и временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Бишкека. В столице будет запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.

В городе будет ограничено движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проведение их досмотра, за исключением транспорта дипломатических служб. Также у граждан будут проверять документы.

Кроме того, вводятся контроль за средствами массовой информации, «если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории Бишкека, и «особые» правила пользования связью.

Для обеспечения режима чрезвычайного положения президент республики поручил образовать комендатуру на территории города и назначил комендантом Бишкека заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Алмазбека Орозалиева.

Ранее, 10 октября, стало известно, что президент выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с новым премьер-министр страны Садыром Жапаровым.

В этот же день на заседании парламента Киргизии был рассмотрен вопрос утверждения режима ЧП и кандидатуры в премьер-министры страны, его программы и состава правительства. В результате депутаты утвердили в должности главы кабмина страны Жапарова, основателя партии «Мекенчил».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Президент страны назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Центризбирком отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Врио главы правительства был назначен Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов.

Представители второго координационного совета выдвигали на эту должность другого кандидата — оппозиционера Тилека Токтогазиева. Жапаров говорил, что является единственным легитимным премьер-министром республики.