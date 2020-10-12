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Прокуратура не согласилась с УДО Дацика

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Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении Вячеслава Дацика (Рыжего Тарзана), осужденного за незаконное пересечение границы. Это следует из картотеки суда.

Рыжий Тарзан завалил суды жалобами на телевидение и прессу
Осужденный спортсмен Вячеслав Дацик подал около 4 тыс. заявлений на наличие в СМИ и на ТВ материалов о насилии, порнографии, пропаганде гомосексуализма, алкоголизма, наркомании и табакокурения

Жалоба подана 9 октября Ленинградской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, передает «Интерфакс».

8 октября сообщалось, что суд принял решение об УДО для Дацика. Его супруга Виктория тогда говорила, что собирается забрать мужа из тюрьмы «в начале следующей недели».

Приговор Дацику и его сообщнику Дмитрию Вечкину вынесен в июне. Оба получили по году строгого режима.

Инцидент произошел 22 декабря 2019 года. Как рассказала супруга Дацика, в их дом в Ленинградской области пришел человек, который ранее делал у них ремонт, сказал, что ему срочно нужно в Эстонию, и попросил помощи.

Свои цели он не объяснил, но «надавил на жалость», поэтому Дацик согласился помочь. Он планировал просто показать направление для перехода через замерзшую реку, но оказалось, что лед не встал. В итоге мужчины поплыли дальше, затем у них сломалось весло, а лодку течением снесло на эстонскую сторону, сообщила женщина.

Дацик вышел на свободу в Санкт-Петербурге в конце февраля. В марте 2018 года его приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом в мае 2016 года. Это произошло через два месяца после окончания предыдущего срока.

В 2007 году Дацик был задержан по делу о расследовании серии нападений на салоны сотовой связи. Его признали невменяемым и отправили на лечение в психбольницу. Оттуда ему удалось сбежать в Норвегию, где он попросил политического убежища. Через четыре года его экстрадировали на родину. В декабре 2012 года он был приговорен к пяти годам колонии общего режима за ограбление салона связи, но вышел на свободу досрочно.

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