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Роспотребнадзор объявил сроки выхода России на плато по коронавирусу

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Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 в течение следующих 10–20 дней, заявила в понедельник, 12 октября, заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Возможно, это произойдет в течение следующих 10–20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — цитирует ее «РИА Новости».

Россияне, по словам Пшеничной, стали более тщательно соблюдать эпидемиологические меры.

Кроме того, часть работающего населения перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы. Эти меры, отметила специалист, должны замедлить темпы прироста новых случаев заболевания COVID-19, однако результат будет заметен не сразу.

Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что рост заражаемости коронавирусом в России может достичь пика через неделю и выйти на плато, а затем начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться.

По данным на 11 октября, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 298 718. Полностью вылечились 1 020 442 человека. Зафиксировано 22 597 случаев летального исхода. Данные на 12 октября ожидаются позднее.

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