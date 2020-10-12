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В Иркутской области разыскивают сбежавших заключенных

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Сотрудники полиции ведут розыск двоих осужденных, совершивших побеги из тюрем в Усть-Куте и Ангарске. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Иркутской области 12 октября.

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Уточняется, что оба мужчины ранее неоднократно судимы за кражи и грабежи.

Сообщение о побеге одного из разыскиваемых, Денисе Чернышове, поступило в дежурную часть полиции 10 октября. «26-летний мужчина отбывал наказание в колонии-поселении № 20 города Усть-Кута за совершение особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

Отсутствие осужденного обнаружили сотрудники ГУ ФСИН по Иркутской области в ходе вечерней проверки.

Приметы разыскиваемого: рост 157 см, волосы черные, лоб прямой, лицо овальное, глаза темные.

Был одет в кроссовки черного цвета, зимний спортивный костюм темно-синего цвета, белую футболку, вязаную черную шапку.

Также правоохранители сообщили о побеге 21 августа с участка колонии-поселения при ИК № 15 в Ангарске 61-летнего Николая Грачева, который был отбывал наказание за грабеж.

Уточняется, что осужденный имеет рост 170 см, седые волосы, карие глаза, раздвоенный подбородок, сутулое телосложение. Был одет в серую мастерку, серое трико, черную кепку. Может носить очки.

В настоящее время, по информации областного ГУ МВД, на поиски сбежавших направлены полицейские, сотрудники уголовного розыска и ГУ ФСИН.

Ранее, 3 октября, сообщалось о том, что шестерым сбежавшим из дагестанской колонии было предъявлено обвинение в организации побега. Беглецов задержали в Калмыкии. Пастух, которого преступники попросили подвезти их до деревни, узнал их и позвонил в полицию. За помощь в поимке беглецов он получит 1 млн рублей.

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