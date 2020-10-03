СК предъявил обвинения шестерым беглецам из дагестанской колонии

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинения шестерым заключенным, которые сбежали из дагестанской колонии и были задержаны в Калмыкии, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 3 октября.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления», — заявили представители СК.

Отмечается также, что расследование уголовного дела продолжается.

Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии в Дагестане 23 сентября. Неделю спустя они были задержаны в Калмыкии. Пастух, которого преступники попросили подвезти их до деревни, узнал их и позвонил в полицию. За помощь в поимке беглецов он получит 1 млн рублей.