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Ученые раскрыли изменения в организме зараженного коронавирусом человека

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Ученые Калифорнийского технологического университета в американской Пасадене раскрыли механизмы, с помощью которых коронавирус изменяет зараженные человеческие клетки, отключая синтез белков и системы защиты, что способствует развитию тяжелых симптомов у больных COVID-19. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell.

Отмечается, что каждый из белков, который продуцируется геномом коронавируса, внутри человеческих клеток взаимодействует с молекулярными компонентами. Исследователи выяснили, что коронавирус атакует три важных клеточных процесса, нарушая синтез белков организма.

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В первую очередь SARS-CoV-2 вызывает дисфункцию созревания матричной РНК-молекулы, осуществляющей перенос генетической информации из ядра клетки к рибосомам, где и происходит синтез белков. Затем он блокирует сами рибосомы, после чего нарушает систему транспортировки белков за пределы клетки.

Так, коронавирусный белок NSP1 блокирует проникновение молекулы РНК человека в рибосому, но при этом пропускает вирусную РНК-молекулу, которая имеет своеобразный «код доступа» — специфический участок молекулы, который может служить в качестве мишени для лекарственных препаратов.

Таким образом ученые выяснили, что все вместе это препятствует нормальной работе защитных систем клетки. Однако сама клетка не умирает, ее саму и все ее ресурсы коронавирус может использовать для собственного размножения.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что ученые из департамента физики Индийского технологического института с помощью компьютерного моделирования пришли к выводу, что вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.

Ранее британские ученые из группы SPI-B пришли к выводу, что женщины подвержены наибольшему риску заражения COVID-19, поскольку чаще занимаются стиркой и другой работой по дому.

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