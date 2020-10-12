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Ученые узнали о способности перца подавлять активность коронавируса

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Ученые из департамента физики Индийского технологического института с помощью компьютерного моделирования пришли к выводу, что вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей коронавируса, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека.

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По просьбе «Известий» российские эксперты оценили исследование коллег. Как пояснил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, описанный механизм вполне может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни, но это необходимо подтвердить реальными экспериментами.

Он отметил, что если бы речь шла о разработке лекарственного препарата, то доказательство эффективности и безопасности его работы обязательно потребовало бы подтверждения на лабораторных животных (доклинические исследования) и трех стадий (в отдельных ситуациях они могут быть совмещёнными) клинических исследований, в том числе на здоровых добровольцах и на пациентах.

В свою очередь, директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова отметила, что большая часть рецептов народной медицины от простуды и вирусных инфекций связаны с наличием антибактериальных и иммуностимулирующих свойств веществ, содержащихся в различных продуктах питания. По ее словам, черный и красный перец — одни из рекордсменов по числу разнородных компонентов, обладающих подобными свойствами, рассказала она. Эксперт отметила способность специи стимулировать иммунитет, подавлять реакции воспаления, помогать в усвоении микроэлементов и витаминов. Это позволяет употреблять продукт в качестве противопростудного и противовирусного средства.

Специалист отметила, что вместе с тем перец вреден для людей с проблемами с желудочно-кишечным трактом. В этом случае выходом станут БАДы с пиперином — это снизит побочные эффекты от продукта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Черный в список: перец подавляет активность коронавируса

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