В Госдуме призвали оснастить палаты для тяжелобольных кнопками вызова

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать палаты для тяжелобольных камерами и кнопками экстренного вызова медперсонала. С инициативой он выступил в письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Бывают случаи, когда пациенты не получают помощи из-за невозможности вызвать медиков, говорится в письме, которое есть в распоряжении RT.

Парламентарий отметил, что камеры и кнопки есть в некоторых лечебных учреждениях, но нужно установить их во всех больницах. Главу Минздрава Сухарев просит рассмотреть такую возможность.

5 октября Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах в Москве. Как рассказывала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, новый стандарт позволяет обеспечить пациента комплексной терапией и снизить последствия тяжелого состояния.

«Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемых при «цитокиновом шторме», применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», — сказала она.

Ранее в октябре столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о расширении списка бесплатных лекарств для москвичей с коронавирусом. Согласно рекомендациям Минздрава, амбулаторные пациенты будут получать препараты «Арепливир» и «Коронавир».