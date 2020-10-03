Расширился список бесплатных лекарств для москвичей с коронавирусом. В соответствии с рекомендациями Минздрава амбулаторные пациенты будут получать препараты «Арепливир» и «Коронавир», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для профилактики возможных осложнений медики выпишут антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов. Тем, кто лечится дома, будут выдавать пульсоксиметры — это устройства для измерения уровня кислорода в крови.