В Москве утвердили новый подход к лечению COVID-19 в больницах

Клинический комитет по коронавирусу утвердил единый стандарт лечения больных COVID-19 в стационарах в Москве. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с этой инфекцией со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову в понедельник, 5 октября.

«Стандартом стационарной помощи становится использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, препаратов, применяемы[ при «цитокиновом шторме», применение технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер», — сообщила Ракова.

Вице-мэр добавила, что новый стандарт позволяет обеспечить пациента комплексной терапией и «снизить последствия тяжелого состояния».

По ее словам, на первой стадии заболевания — 3–7 суток — проводят противовирусную терапию. На второй — около 7 дней — используют антикоагулянтные препараты в лечебных дозах для уменьшения возможности образования тромбов. Третья стадия заболевания после 15 суток с момента его начала характеризуется выздоровлением пациента или осложнениями при неблагоприятном течении болезни. Если больной не выздоравливает, ему назначают антибактериальную терапию, антикоагулянты, а также антиагрегантную, реперфузионную и заместительную терапии — такое лечение предотвращает тромбоз и его осложнения, а также облегчает тяжелое состояние организма.

По решению лечащего врача пациентам со средней и тяжелой формами коронавируса могут назначить переливание донорской плазмы. Сеанс переливания длится около двух часов и повторяется от трех до пяти раз. Этот метод применялся в качестве экспериментального в Москве с апреля.

Ракова со ссылкой на зарубежные исследования отмечает, что вероятность выздоровления у пациентов со средним или тяжелым течением болезни достигает 92%.

По словам заммэра столицы, еще один метод лечения — гипербарическая оксигенация, или лечение в барокамере — назначается пациентам при соответствующих показаниях. Курс лечения составляет 4–10 сеансов. Экспериментальный метод первым в России весной внедрил НИИ им. Склифосовского.

«Врачи отмечали, что после сеансов у пациентов улучшается самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови», — сказала вице-мэр.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась. По его словам, больницы медленно, но верно загружаются, а число больных близится к 1 тыс. в день.

Он добавил, что работающие с этой инфекцией стационары справляются, вводя лишь свои дополнительные корпуса.

За день до этого столичный градоначальник сообщил о расширении списка бесплатных лекарств для москвичей с коронавирусом. Согласно рекомендациям Минздрава, амбулаторные пациенты будут получать препараты «Арепливир» и «Коронавир».

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