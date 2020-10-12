Назван «срок жизни» коронавируса на экранах смартфонов и купюрах

Коронавирусная инфекция может оставаться на поверхности смартфонов, денежных купюрах и металлических поручнях до одного месяца. Результаты исследования австралийских ученых опубликовал журнал Virology Journal.

По словам специалистов Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями, при комнатной температуре на гладких поверхностях коронавирусная инфекция может жить 28 дней, пишет сайт kp.ru. Между тем, самыми опасными эксперты называют непористые поверхности, например, стекла на экранах смартфонов, бумажные и полимерные купюры, предметы из нержавеющей стали. На них SARS-CoV-2 может жить при температуре 20 градусов тепла около месяца, а при температуре плюс 30 градусов — до трех недель, пишет RT. При температуре 40 градусов инфекция живет несколько суток.

Австралийские ученые подчеркнули, что самую большую угрозу для здоровья несут экраны смартфонов, поскольку люди не обрабатывают их так же часто, как руки, уточняет телеканал «Звезда».

По данным ВОЗ, в мире COVID-19 подтвержден уже более чем 37 млн человек. За последние сутки зафиксировали свыше 347 тыс. новых случаев заражения, отмечает телеканал «360».

Ранее британские ученые из группы SPI-B пришли к выводу, что женщины подвержены наибольшему риску заражения COVID-19, поскольку чаще занимаются стиркой и другой работой по дому.