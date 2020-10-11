Лифт с пассажирами рухнул в доме в Санкт-Петербурге
Лифт с пассажирами внутри рухнул в семиэтажном здании в Санкт-Петербурге на Ивановской улице. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает «Пятый канал».
По данным телеканала, в момент происшествия внутри лифта находились три человека, никто не пострадал.
Инцидент произошел после того, как лифт застрял между первым и вторым этажами.
Людей вывели наружу.
30 мая лифт упал с высоты второго этажа в ТЦ в Благовещенске. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.