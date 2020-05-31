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Лифт с людьми рухнул в торговом центре Благовещенска

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Фото: Depositphotos
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Грузовой лифт с двумя рабочими сорвался с высоты второго этажа в одном из торговых центров Благовещенска, сообщили 30 мая в управлении СК по Амурской области.

Отмечается, что оба находившихся в кабине рабочих получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

Следователи начали проверку по факту инцидента.

«Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасного функционирования лифта», — говорится в сообщении.

В январе грузовой лифт рухнул в жилом доме в Рязани. В результате инцидента никто не пострадал. 15-этажный дом был сдан в 2015 году, и жильцы неоднократно жаловались на работу лифтов.

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