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В Москве кошку спасли из шахты лифта

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из шахты лифта, спасли на юге Москвы. Об этом 25 января сообщили «РИА Новости» в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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«Четверо суток в жилом доме на улице Орджоникидзе местная кошечка была забаррикадирована на подоконнике окна за металлической сеткой лифтовой шахты», — приводит агентство слова собеседника, который рассказал, что для спасения животного местные жители обратились в управляющую компанию к сотрудникам аварийной службы и волонтерам.

«Лифт был остановлен на нужном этаже и в нужном положении, чтобы спасатель смог подобраться к окну, разрезать сетку и с минимальным ущербом и вытащить узницу», — заявили в департаменте.

16 января в Приморском крае прооперировали дальневосточного кота, который попал в ловушку в курятнике в первых числах месяца. На правой лапе животного был обнаружен перелом локтевой и лучевой костей, на левой — открытая рана с переломами второй и третьей фаланги. СМИ отмечали, что раздробленные кости лесного кота удалось собрать, но анализы показали, что у него имеются проблемы с внутренними органами. По словам специалистов, похоже, что хищник получил удар — достаточно сильно пострадала селезенка. Его состояние на тот момент врачи оценили как тяжелое.

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