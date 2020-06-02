Уголовное дело возбудили после падения лифта с людьми в Благовещенске

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как в Благовещенске сорвался грузовой лифт с двумя рабочими. Об этом сообщило во вторник, 2 июня, следственное управление ведомства по Амурской области.

Инцидент произошел 30 мая, сообщается на сайте aif.ru. Лифт упал с высоты второго этажа в ТЦ в Благовещенске. Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Компанию, которая оказывала услуги, заподозрили в ненадлежащем обслуживании подъемника, передает RT.

Чтобы провести дополнительный осмотр места происшествия, следователи привлекли специалиста Ростехнадзора. Расследование продолжается.

В январе грузовой лифт рухнул в жилом доме в Рязани. В результате инцидента никто не пострадал. 15-этажный дом был сдан в 2015 году, и жильцы неоднократно жаловались на работу лифтов.