Ученый назвал наиболее вероятную причину загрязнения на Камчатке

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров после совещания в региональном правительстве назвал наиболее вероятную причину экологической катастрофы и массовой гибели животных в Авачинском заливе на Камчатке. Его слова опубликованы на сайте регионального правительства в воскресенье, 11 октября.

«Вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — сказал Озеров.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышения загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 7 октября сообщил, что в качестве причин загрязнения воды в акватории Тихого океана рассматривается три версии. Две гипотезы связаны с токсичными веществами — технологического и биологического происхождения. Третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью, однако она маловероятна.