Вассерман рассказал о преимуществах «Циркона»

Артиллерийские снаряды обычно летают со скоростью 2–3 Маха, а средняя скорость запущенной 7 октября в Белом море российской ракеты «Циркон» — около 6 Махов, что доказывает ее уникальность. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ 11 октября политический консультант, телеведущий Анатолий Вассерман.

«7 октября ракета «Циркон», запущенная в Белом море с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Сергей Георгиевич Горшков», поразила мишень в Баренцевом море. Расстояние полета — около тысячи километров. Средняя скорость — около 6 Махов, то есть вшестеро больше скорости звука, а на большей части пути — более 8 Махов», — рассказал он.

Вассерман отметил, что 6–8 Махов с возможностью маневрирования «гарантированно достаточны для прорыва любых систем защиты». Он добавил, что дальность в тысячу километров находится «далеко за пределами досягаемости средств обороны авианосных ударных групп (АУГ)».

Политолог считает, что теперь США, которые ежегодно тратят на содержание своих АУГ десятки миллиардов долларов, могут «забыть об их приближении» к зонам интересов России.

Телеведущий добавил, что еще не все новинки российского вооружения, которые президент России Владимир Путин показал во время послания Федеральному собранию в 2018 году, прошли государственные испытания.

7 октября Минобороны России обнародовало видео с места успешного испытания «Циркона». За день до этого из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу «Цирконом» по морской цели в Баренцевом море.

В ходе пуска гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была испытана вместе с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения. Ранее тестировались только отдельные узлы и компоненты изделия. Ракета преодолела 450 км за 4,5 минуты, что, по словам экспертов, оставляет противнику для ее поражения считаные доли секунды.

Путин назвал работу над системой «Циркон» и успешные испытания этой ракеты «большим событием не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России».

Представитель Госдепа США заявил «РИА Новости», что в Вашингтоне продолжают наблюдать за военной активностью и ракетными испытаниями России.

В ходе послания Федеральному собранию РФ 1 марта 2018 года Путин представил несколько видов новейшего вооружения. Так, он поведал о разработке системы вооружений «Авангард», рассказал о системе вооружений «Кинжал», «Сармат», беспилотном подводном аппарате «Посейдон» и ракете с ядерной силовой установкой «Циркон».