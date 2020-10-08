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Госдеп прокомментировал испытания российской ракеты «Циркон»

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США продолжают наблюдать за военной активностью и ракетными испытаниями России. Об этом в четверг, 8 октября, заявил «РИА Новости» представитель Госдепартамента.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — сказал собеседник агентства.

7 октября Минобороны России опубликовало видео с места успешного испытания «Циркона». Днем ранее из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море.

В ходе пуска гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была испытана вместе с не имеющей аналогов системой управления и сверхточной головкой самонаведения. Ранее тестировались лишь отдельные узлы и компоненты изделия. Ракета преодолела 450 км за 4,5 минуты, что, по словам экспертов, оставляет противнику для ее поражения считаные доли секунды.

Президент России Владимир Путин назвал работу над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты «большим событием не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России».

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