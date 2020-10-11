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Выборы президента Таджикистана признали состоявшимися

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Выборы президента Таджикистана признали состоявшимися, явка к 15:00 по местному времени (13:00 мск) составила более 70%. Об этом заявил журналистам председатель Центризбиркома республики Бахтиер Худоерзода в воскресенье, 11 октября.

«Явка на 15:00 составила 70,71%, проголосовали 3 495 215 человек», — приводит «РИА Новости» его слова.

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Выборы в республике признают состоявшимися при явке избирателей не менее 50%.

Ранее, в воскресенье, в ЦИКе сообщили, что явка на президентских выборах за первые три часа составила 20,7%.

По данным Центризбиркома, всего были зарегистрированы 4,9 млн избирателей.

Избирательные участки в Таджикистане работали с 06:00 (04:00 мск). Бюллетени напечатаны на четырех языках: таджикском, узбекском, киргизском и русском.

В стране открыто 3414 избирательных участков для голосования, за пределами страны будут работать 39 избирательных участков, в том числе пять — в России.

За выборами следили 122 международных наблюдателя от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, исполкома СНГ, ШОС, а также от России и Узбекистана.

Согласно действующему законодательству Таджикистана, президент избирается сроком на семь лет. Победителем станет тот, кто наберет более 50% голосов.

Предварительные итоги объявят 12 октября, а окончательные — не позднее чем через 10 дней после волеизъявления.

На должность президента страны претендуют: действующий президент Эмомали Рахмон от Федерации независимых профсоюзов, Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии.

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