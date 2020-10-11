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Избирательные участки начали работы на выборах президента Таджикистана

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Избирательные участки открылись на президентских выборах в Таджикистане в 6:00 по местному времени (4:00 мск).

Всего в стране открыто 3414 избирательных участков для голосования, за пределами страны будут работать 39 избирательных участков, в том числе пять на территории России.

Также сообщается, что всего зарегистрированы 4,9 млн избирателей, а бюллетени напечатаны на четырех языках: таджикском, узбекском, киргизском и русском.

Всего за пост президента борются пять кандидатов, в том числе действующий президент страны Эмомали Рахмон.

За выборами будут следить международные наблюдатели. При этом видеокамер на участках нет, а законодательство Таджикистана не предусматривает exit poll.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% внесенных в списки избирателей. Победителем становится кандидат, набравший свыше 50% голосов. Предварительные итоги будут объявлены 12 октября, а окончательные — не позднее чем через 10 дней после волеизъявления.

Президент страны назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Центризбирком отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

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