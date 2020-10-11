Синоптики предупредили о сильных морозах в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 11 октября рассказала, что в некоторых регионах страны температура в ближайшие дни может опуститься до –15 градусов.

«В Алтайском крае местами ночная температура будет понижаться до минус 10, в Республике Алтай — до минус 15 градусов. Но днем температура будет держаться положительная. В автономных округах Западной Сибири небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в Ханты-Мансийском округе — от 7 до 13 тепла, на Ямале — от 2 до 8 тепла. Ночью на Ямале местами до минус 10», — приводит прогноз Паршиной «Российская газета».

Также заморозки по ночам ожидаются в Ненецком округе (до –2), на севере Поволжья (до –3), в Томской области (до –9). В Красноярском крае, Хакасии и Тыве может выпасть снег.

При этом в восточных областях Центральной России и в большинстве районов Поволжья сохранится теплая сухая погода. На северо-западе будет в пределах +10...+15 градусов. Ночью температура также будет плюсовая.

10 октября синоптики пообещали москвичам теплую погоду на следующей неделе. В эти выходные температура в столице держится на уровне 15–17 градусов, что на восемь градусов выше нормы.