Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег
Мир
На первом энергоблоке БелАЭС успешно запущена цепная реакция
Наука
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на стартовый комплекс Байконура
Общество
Еще 1186 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Мир
Армения заявила об отправке БПЛА в Азербайджан под видом гуманитарных грузов
Сюжет:

Синоптики предупредили о сильных морозах в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 11 октября рассказала, что в некоторых регионах страны температура в ближайшие дни может опуститься до –15 градусов.

Морозные перспективы: почему жители Конаковского района мерзнут с новыми котельными
Деревня Ручьи и поселок Городня могут остаться без тепла, хотя район на бумаге потратил больше 100 млн на теплосети

«В Алтайском крае местами ночная температура будет понижаться до минус 10, в Республике Алтай — до минус 15 градусов. Но днем температура будет держаться положительная. В автономных округах Западной Сибири небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в Ханты-Мансийском округе — от 7 до 13 тепла, на Ямале — от 2 до 8 тепла. Ночью на Ямале местами до минус 10», — приводит прогноз Паршиной «Российская газета».

Также заморозки по ночам ожидаются в Ненецком округе (до –2), на севере Поволжья (до –3), в Томской области (до –9). В Красноярском крае, Хакасии и Тыве может выпасть снег.

При этом в восточных областях Центральной России и в большинстве районов Поволжья сохранится теплая сухая погода. На северо-западе будет в пределах +10...+15 градусов. Ночью температура также будет плюсовая.

10 октября синоптики пообещали москвичам теплую погоду на следующей неделе. В эти выходные температура в столице держится на уровне 15–17 градусов, что на восемь градусов выше нормы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020