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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на следующей неделе
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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на следующей неделе

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В начале недели в Москве наступит аномальное потепление. Об этом в субботу, 10 октября, пишет центр погоды «Фобос».

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Синоптики указали, что температура в столице в эти выходные держится на уровне 15–17 градусов, что на восемь градусов выше нормы.

«В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше и столбики термометров прибавят два-три градуса к своим показаниям», — рассказали синоптики.

В субботу жителей столицы могут ожидать небольшие ливни, но уже с воскресенья установится теплая и сухая погода.

В четверг синоптики также предрекали безоблачную и маловетреную погоду в Москве на протяжении всей следующей недели. По информации синоптиков, так называемую золотую осень в регионе удерживает устойчивый антициклон.

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