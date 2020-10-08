Синоптики пообещали москвичам продолжение золотой осени

В Москве на протяжении всей следующей недели будет стоять безоблачная и маловетреная погода. Так называемую золотую осень в регионе удерживает устойчивый антициклон, сообщает в четверг, 8 октября, портал «Метеоновости».

Небольшую передышку антициклон взял на ближайшие два дня. Так, в пятницу в городе области ожидаются южный ветер с порывами 10–12 м/с и кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Такая погода продержится в регионе до вечера субботы.

Однако уже с воскресенья столбики термометров снова поползут вверх, и дневная температура воздуха в ближайшую неделю будет варьироваться от +15 до +20 градусов.

Ранее в этот же день стало известно, что сентябре 2020 года была зафиксирована рекордная температура поверхности Земли в этот период за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные пресс-релиза Программы мониторинга Земли Европейского союза Copernicus.